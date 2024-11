Einen Cobra-Einsatz gab es in der Nacht auf Sonntag in Klagenfurt. Ein 28-jähriger Mann attackierte gegen 4 Uhr in der Früh im Zuge eines Streitgespräches den 30-jährigen Lebensgefährten seiner Schwester mit einer Axt. Dieser wurde dabei an der rechten Hand schwer verletzt. „Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz vor dem Mehrparteienwohnhaus in Klagenfurt, in dem sich die Wohnung des Angreifers befindet“, berichtete die Polizei Sonntagvormittag.

Zuvor beschädigte der 28-Jährige auch den Firmen-Pkw des Schwagers mit der Axt. Nach der Attacke flüchtete der Klagenfurter in seine Wohnung. Dort konnte er kurze Zeit später von Beamten des Einsatzkommandos festgenommen werden. In der Wohnung wurden zudem mehrere Cannabispflanzen sichergestellt. Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der Erhebungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.