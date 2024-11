Alles geht ganz schnell: Plötzlich stürmt ein Mann in den Saal, schnappt sich Rosanna Zernatto-Peschel und zerrt sie, unter lauten Schreien, mit sich. Während die meisten Besucher der Veranstaltung die Szene in der Polizeikaserne in Krumpendorf erstaunt und überrascht verfolgen, bleibt die ÖBB-Sprecherin relativ gelassen. Kein Wunder. Sie wusste, dass sie an diesem Nachmittag zur „Geisel“ wird.