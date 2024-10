Es war beziehungsweise ist ein Kernstück des erst im Vorjahr beschlossenen neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes, das seit September 2023 gilt. Die Landespolitik kam damit auch langjährigen Forderungen des Betreuungspersonals nach: Die Gruppengröße in Kindergärten wird schrittweise Jahr für Jahr verkleinert, ausgehend von aktuell 25 auf 20 Kinder im Jahr 2028. 63 Gruppen zusätzlich sollten so quer durch Kärnten entstehen. Aktuell sollen maximal 24 Kinder in einer Gruppe sein. Und dabei wird es vorerst auch bleiben.