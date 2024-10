Bewaffnete Soldaten robbten durch den Europapark, während voll besetzte Boote des Österreichischen Bundesheeres am Metnitzstrand in Klagenfurt anlandeten. Solch spektakuläre Szenen spielten sich am Freitag am Wörthersee ab. Anlass war die Neuausrichtung der 7. Jägerbrigade, für die der Startschuss in der Ostbucht fiel - mit einer großen Gefechtsvorführung, Informations- und Geräteschau sowie einem militärischen Festakt.