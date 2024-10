„Opa du hast es geschafft“, heißt ein Bild von Falkmar Ameringer. Der österreichische Fotograf hat eine Szene, in der das Voneinander-Lernen der Generationen und die Freude, die mit einem Erfolgserlebnis einhergeht, bildlich eingefangen. Die ausdrucksstarke Momentaufnahme schaffte es unter die „besten Fotos der Welt“, die im Rahmen des „Motiva Foto-Kunst-Festivals“ ausgezeichnet und in einer Überblendshow sowie in einem neuen Luxuseditionsbuch vorgestellt werden.

„Opa du hast es geschafft“ © Falkmar Ameringer/Motiva

In Kärnten macht die Show am kommenden Montag im Casineum in Velden Station. Zu sehen. „Ziel ist es, Menschen in Zeiten der Bildüberfrachtung ganz bewusst für die Kunst des fixierten Augenblicks, für direkt aus dem Leben gerissene, perfekte Fotografie zu gewinnen“ sagt Chris Hinterobermaier, langjähriger Initiator des Projekts. Unter 75.000 eingesandten Fotografien weltweit wurden die besten 2000 ausgewählt: Meisterwerke der weltbesten Tierfotografen, Reisebilder, die den Betrachter ohne Flugticket um den Globus führen, Landschaftsaufnahmen, actionreiche Sportfotografie oder kunstvolle Akte.

Neuer Name

Bei „Motiva“ handelt es sich um das Nachfolgeprojekt des weltgrößten Fotokunstwettbewerbes „Trieringer Super Circuit“, der im Vorjahr seine Pforten schloss. Parallel zur Überblendshow entstand ein Fotobuch, in dem auf 624 Seiten die Aufnahmen des Festivals vereint sind. Dieses wird in Velden ebenfalls präsentiert.