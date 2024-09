Ein 71 Jahre alter Wiener fuhr Montagnachmittag gegen 16.16 Uhr mit seinem Pkw auf der Großglockner Hochalpenstraße von Guttal kommend in Richtung Hochtor. Im Fahrzeug war noch seine 72-jährige Ehefrau und ein Ehepaar aus Niederösterreich, beide 72. In der Rechtskehre 18 („Magrötzenhang“) kam der Pkw von der Straße ab und stürzte über das steile Gelände. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und landete erst nach etwa 40 Metern wieder auf den Rädern.

Rettungshubschrauber

Wie durch ein Wunder konnten alle vier Insassen das Fahrzeug selbstständig verlassen. Ein entgegenkommender Fahrzeuglenker, der den Unfall sah, setzte die Rettungskette in Gang. Der Lenker des Pkw wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C7 in das BKH Lienz geflogen. Die übrigen Fahrzeuginsassen wurden von der Rettung zur Abklärung in das BKH Lienz gebracht.

Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Heiligenblut mit zehn Kräften. Während der Bergungsarbeiten war die Großglockner Hochalpenstraße etwa 15 Minuten für den Verkehr gesperrt.