Infineon in Villach bildet aktuell rund 100 Lehrlinge aus, einen Großteil in den Fächern Elektrotechnik und Metalltechnik - also jenen Bereichen, in denen der Konzern den größten Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs hat. Eine aus dem siebenköpfigen Ausbildnerteam ist Jennifer Oberegger (26) aus Trebesing, die ihre berufliche Laufbahn selbst als Lehrling bei Infineon begonnen hat. Damals startete sie im Ausbildungs-Zentrum in St. Andrä. Mittlerweile sind die Ausbildner der Technischen Akademie (TAK) auch ihre Kollegen am neuen Lehrlingscampus in Villach.