Dieser Einsatz wird den ermittelnden Beamten wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Er begann mit einer normalen Erhebung nach einem Verkehrsunfall. Ein 23 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St.Veit an der Glan war am Sonntag gegen 13.15 Uhr mit seinem Pkw von Launsdorf kommend in Richtung Brückl unterwegs. Im Fahrzeug befand sich auch eine 21 Jahre alte Frau, ebenfalls aus dem Bezirk St. Veit/Glan.

Als der 23-Jährige mit dem Fahrzeug nach links in eine dortige Ausweiche abbiegen wollte, um zu wenden, wurde er von einem Motorrad, gelenkt von einem 61 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, überholt. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradlenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt.

Streifenwägen mit Blaulicht

Während die Unfallerhebung lief, wurde der Verkehr von Polizeibeamten geregelt. Drei Streifenwägen mit eingeschaltetem Blaulicht waren vor Ort. Doch ein sich nähernder Pkw-Lenker dürfte die ganze Szenerie nicht wahrgenommen haben. Dieser fuhr - ohne Freisprecheinrichtung telefonierend und nicht angeschnallt - einfach an den Einsatzkräften vorbei. Im Zuge der daraus resultierenden Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Lenker leicht alkoholisiert war. Er wird der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan angezeigt. Die Aufräum- und Sicherungsarbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Brückl durchgeführt.