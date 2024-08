Eine Ordnerperson auf zehn Besucher. So lautet die Vorgabe für Veranstaltungen. Für die Pride-Parade am Samstag in Klagenfurt haben sich bisher rund 1000 Teilnehmer angekündigt. Daraus ergibt sich ein nötiges Ordnerkontingent von 100 Personen. Davon ist man laut Veranstaltern derzeit noch weit entfernt. „Wir sind immer noch auf der Suche. Bis jetzt haben sich rund 35 gemeldet“, sagt Nadja Regenfelder von der Veranstaltungsleitung.