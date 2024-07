Er macht hin und wieder bei Laufveranstaltungen mit. Auch beim Citylauf in Villach ging ein 49-jähriger Villacher an den Start. Doch, was er dort erlebt habe, sei zum „Davonlaufen“. „Ich wurde von einem Polizisten mit dem Motorrad angefahren“, sagt der 49-Jährige. Der Beamte sei weitergefahren. Ob es wirklich so war, wie der Läufer schildert, müsse erst überprüft werden, heißt es von der Polizei.