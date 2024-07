Was die politische Bedeutung in Österreich angeht, sind die Steiermark, Kärnten und Oberösterreich hierzulande als sogenannte „Swing States“ einzustufen. Das sagt Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle in einer Analyse für das Parlament, in dem man das amerikanische „Swing-State“-Prinzip auf Österreich umzulegen versucht.