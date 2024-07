In Ferlach im Kärntner Bezirk Klagenfurt-Land hat am Samstag gegen 11.35 Uhr die Erde schwach gebebt. Der Österreichische Erdbebendienst bei der GeoSphere Austria (ehemals Zamg) registrierte einen leichten Erdstoß der Magnitude 1,8. Die Erschütterung wurde vereinzelt schwach bis deutlich in einem Umkreis von rund zehn Kilometern verspürt, etwa in der Viktringer Vorstadt, Lambichl, Mostitz oder Kappel/Drau. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und nicht zu erwarten.

Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung betreffend die Auswirkungen des Erdbebens über eine der folgenden Möglichkeiten: das Web-Formular, die App QuakeWatch Austria oder per Post an folgende Adresse (Porto zahlt Empfänger): Österreichischer Erdbebendienst, GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, Hohe Warte 38, 1190 Wien.