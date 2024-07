Es ist, bei etwa 5000 Spielsüchtigen in Kärnten, ein heikles Thema: das sogenannte kleine Glücksspiel. Gemeint ist der Betrieb legaler, vom Land bewilligter Glücksspielautomaten. In Kärnten stehen die Geräte an 21 vorgegebenen Standorten. Bei uns ist, wie auch in Ober- und Niederösterreich sowie in der Steiermark und im Burgenland, das kleine Glücksspiel erlaubt.