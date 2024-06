Tragisch endete der Freitagabend für eine Familie, die in Lido di Venezia wohnt. Während die Eltern in der Küche dabei waren, das Abendessen zuzubereiten, spielte ihr kleine Tochter ebenfalls in der Küche. „Die Eltern hatten ihr Kind ständig im Auge“, berichtet die Friauler Tageszeitung „Messaggero Veneto“.

Im Bruchteil einer Sekunde geschah des dann: Das 18 Monate alte Kleinkind ergriff den Plastikverschluss einer Plastikflasche, und steckte diesen in den Mund. Das Plastikteil verfing sich in der Folge. Die Eltern versuchten sofort, den Verschluss herauszubekommen und wählten den Notruf. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten diese das Plastikteil entfernen. Das Kleinkind wurde in der Folge in das Krankenhaus nach Padova gebracht. Doch es kam jede Hilfe zu spät. Die kleine Elettra verstarb im Krankenhaus.