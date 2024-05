Die Überraschung war groß, als am 14. Mai im Spiegelsaal der Landesregierung sein Name genannt wurde: Sowohl Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) als auch Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) dankten Stephan Tauschitz (45). Der ehemalige Politiker und Ex-LVT-Chef war entscheidend an der Einigung im Digitalfunk-Streit zwischen Bund und Land beteiligt.