Kurioser Diebstahl in den vergangenen Tagen im Bezirk St. Veit/Glan: Zwischen dem 17. und dem 21. Mai stahlen bisher unbekannte Täter aus zwei Baustellenbereichen in St. Georgen am Längsee je ein Hydromeisel-Endgerät für Bagger. Die Werkzeuge haben ein Gewicht von zirka 300 Kilogramm pro Stück. Es entstand ein Gesamtschaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.