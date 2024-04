Ein elfjähriges Kind wurde Freitagmittag in einen Unfall in Klagenfurt verwickelt. Eine Autolenkerin (53) war kurz nach 12.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Ebentaler Straße in Richtung Völkermarkter Straße unterwegs. Auf Höhe von Haus Nummer 46 wollte ein Bub mit seinem Tretroller die Straße überqueren. Er fuhr zwischen zwei parkenden Autos auf die Fahrbahn. Die 53-Jährige konnte das nicht rechtzeitig erkennen, es kam zur Kollision. Das Kind erlitt Verletzungen im Bereich des linken Fußes.

Die Rettung brachte den Buben ins Klinikum Klagenfurt. Die Autofahrerin blieb unverletzt, ein Alkotest verlief negativ.