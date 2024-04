In Velden fand am Sonntag zum 50. Mal der internationale Friseurwettbewerb „Goldene Schere“ statt - ein besonderer Friseurbewerb für Lehrlinge und ausgelernte Friseure jeder Altersstufe und Nationalität. Damen und Herren matchen sich in der Disziplin „Avantgarde“, die Damen müssen zusätzlich noch bei „Eventfrisuren“, die Herren beim „klassischen Verlauf“ ihr Können unter Beweis stellen. Von Pixie-Style bis Vokuhila war alles dabei.