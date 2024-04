Die Liebe zur Literatur, die ist ihr in die Wiege gelegt worden. „Meine Mutter ist eine leidenschaftliche Leserin gewesen, also wurde ich immer mit Büchern versorgt“, erinnert sich Elke Laznia. „Lesen war für mich eine Heimat, Geborgenheit und vielleicht sogar eine Flucht vor der Realität. Es hat nicht nur neue Welten für mich erschlossen, sondern war auch die einzige, in der ich mich sicher fühlte.“ Die renommierte Autorin – Laznia wurde unter anderem mit dem Rauriser Förderungspreis, dem Maria-Zittrauer-Lyrikpreis, dem Literaturpreis Alpha oder dem Klagenfurter Kulturpreis ausgezeichnet – ist in Feistritz an der Drau aufgewachsen und hat in Salzburg studiert, wo sie seitdem auch lebt und schreibt. „Es ist zwar eine Stadt, aber es gibt trotzdem feine Orte, an denen man allein sein kann“, sagt sie.