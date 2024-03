Bislang unbekannte Täter legten am Samstag gegen 21.40 Uhr im Keller eines Mehrparteienwohnhauses in St. Ruprecht in Klagenfurt Feuer. Sie entzündeten einen hölzernen Schaukelstuhl, der vor einem Kellerabteil abgestellt war. Im gesamten Gebäude kam es zu starker Rauchentwicklung. Eine Bewohnerin alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt konnten der Brand unter schwerem Atemschutz löschen. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des verursachten Sachschadens steht noch nicht fest.