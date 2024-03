Mit Sturmhauben und silbernen Pistolen kamen zwei Männer in der Nacht auf den 11. Jänner in ein Wettlokal im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht. Das von dem Angestellten ausgehändigte Bargeld stopften die Männer in einen Rucksack. Daraufhin flüchteten sie zu Fuß.

Rund einen Monat darauf veröffentlichte die Polizei Kärnten Bilder einer Überwachungskamera, auf welcher die beiden jungen Männer zu sehen waren. Und schließlich gelang es den Beamten der Raubgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten daher, aber auch aufgrund intensiv geführter Ermittlungen und der dadurch gewonnenen Erkenntnisse, immensen Fahndungsdruck auf die Täter auszuüben, weshalb sich ein in Spittal lebender, 17-jähriger kroatischer Staatsbürger vor rund einer Woche stellte.

Der Beschuldigte zeigte sich in den Einvernahmen zur Tat geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Komplize teilweise geständig

Nur wenige Tage darauf, am 26. Februar, stellte sich schließlich auch sein Komplize, ein ebenfalls 17-jähriger Kroate dem Landeskriminalamt Kärnten – „ebenfalls aufgrund des immensen Fahndungsdruckes und der in der Einvernahme des ersten Beschuldigten gewonnener Informationen“, wie die Polizei schreibt. Er zeigte sich zur Tat teilweise geständig und wird ebenfalls festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Die Ermittlungen ergaben außerdem, dass beide Täter unmittelbar nach der Tat nach Kroatien reisten, wo sie das gesamte erbeutete Bargeld in verschiedenen Bars verprassten.