Drei Burschen im Alter von 15 bis 16 Jahren konnten jetzt als Serientäter ausgeforscht werden. Die Jugendlichen stehen im Verdacht, mehrere Straftaten in Moosburg begangen zu haben. Teilweise sind sie dazu auch geständig, teilt die Polizei mit.

Unter anderem beschädigte das Trio mehrere, zu Ausstellungszwecken aufgestellte Bildtafeln bekannter Persönlichkeiten sowie mehrere Skulpturen und Beleuchtungseinrichtungen entlang des „Weges der Stille“ in der Gemeinde, in dem sie gegen diese sprangen bzw. traten. In weiterer Folge warfen sie abgebrochene bzw. beschädigte Teile in ein naheliegendes Bachbett. Der Gemeinde entstand dadurch ein Schaden von mehreren zehntausend Euro.

Hoher Schaden

Des Weiteren nahmen sie zwei Motorfahrräder durch „Kurzschließen“ unbefugt in Gebrauch und warfen eines davon nach dem Gebrauch in ein Flussbett. Das zweite versteckten sie in einem Gebüsch auf einem Acker. Zudem durchsuchten sie mehrere unversperrte Autos und stahlen daraus die Bargeldbestände. Einer der Burschen stahl aus einer Schule im Bezirk Feldkirchen eine Webcam sowie zwei Lautsprecherboxen. Diese konnten von den erhebenden Beamten sichergestellt werden. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.