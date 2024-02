Seit Juni des Vorjahres waren Ermittler einem 24-jährigen gebürtigen Slowenen auf der Spur. Der Mann lebte im Bezirk Völkermarkt und gestand im Zuge der Einvernahmen, dass er je ein Kilogramm Heroin und Kokain aus Slowenien eingeführt und teilweise auch verkauft hat. Der Vater diente unter anderem als Chauffeur, die Mutter war fallweise in die Verkäufe involviert. Die Drogen selbst wurden bei einem Freund in Laibach gekauft.

Im Zuge der Durchsuchung in der Wohnung des 24-Jährigen sowie in der seiner Eltern konnten noch 30 Gramm Kokain, eine geringe Menge Heroin, mehrere Tausend Euro Bargeld, Suchtgiftutensilien, sowie Verpackungsmaterial sichergestellt werden. Der Mann wurde angezeigt und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Seine Eltern wurden ebenfalls angezeigt.