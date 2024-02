„Wissen Sie eigentlich, wie hoch die Gefahr einer Ansteckung bei Hepatitis C ist?“, fragt Richter Christian Liebhauser-Karl den Angeklagten. Der 42-jährige Mann ist wegen „vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“ angeklagt. Er hatte mit seiner Freundin ungeschützten Geschlechtsverkehr und verschwieg ihr, dass er Hepatitis C hat. Deshalb musste er sich am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt verantworten.