Am Mittwoch wurden zwei Personen aus dem Bezirk Spittal/Drau bei einem Auffahrunfall auf der Mölltal Straße (B 106) verletzt. Gegen 17.15 Uhr übersah ein 17-jähriger Pkw-Lenker unterwegs in Richtung Winklern, dass eine vor ihm fahrende 26-Jährige nach rechts Richtung Tresdorf abbiegen wollte. Obwohl sie den Blinker setzte und ihre Geschwindigkeit langsam verringerte, krachte er in das Heck ihres Pkw. Beide Beteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung ins Krankenhaus in Lienz gebracht.