Böse Überraschung für eine Familie aus Friesach: Zwei Tage vor dem neuen Jahr wurde ihr Haus in Grafendorf so schwer beschädigt, dass es unbewohnbar ist. Der Vater (60) hatte am 30. Dezember gegen 16 Uhr das Feuer bemerkt und die beiden Kinder (4 und 14 Jahre alt) in Sicherheit gebracht. Fünf Feuerwehren rückten aus, um den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. „Die Rauchentwicklung war enorm“, schilderten Augenzeugen. Zum Glück wurde bei dem Wohnhausbrand niemand verletzt.