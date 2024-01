Amsel, Sperling, Meise und Co. stehen an diesem Wochenende unter besonderer Beobachtung. Birdlife Österreich veranstaltet nämlich von 5. bis 7. Jänner die „Stunde der Wintervögel“. Zum 15. Mal sind Vogelfreundinnen und -freunde aufgerufen, Vögel eine Stunde lang an einem Ort zu zählen. Die Ergebnisse sind eine wichtige Basis für Studien. „Anhand von Langzeitdaten können Veränderungen dokumentiert und Schlüsse daraus gezogen werden“, sagt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von Birdlife Kärnten.