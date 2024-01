Er selbst zeigte sich vom Rummel um seine Person relativ wenig beeindruckt. Foto- und Interviewtermine mit seinen stolzen Eltern hat Maximilian am Montag einfach verschlafen. Kein Wunder, so eine Geburt ist schließlich ganz schön anstrengend! „Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen“, lacht der stolze Papa Emanuel Kant (35). Der Obersteirer und seine Freundin Sabrina Schweitzer (26), eine gebürtige Salzburgerin, haben in diesem Jahr für das Kärntner Neujahrsbaby gesorgt. Um 0.55 Uhr erblickte ihr Sohn Maximilian im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit das Licht der Welt. Bei seiner Geburt war der Bub 51 Zentimeter groß und 3550 Gramm schwer. „Der errechnete Geburtstermin war eigentlich der 29. Dezember. Wir dachten aber, dass er früher kommt und hatten mit einem Weihnachtsbaby gerechnet“, erzählt Kant. Maximilian entschied sich dann aber doch dazu, lieber der Erste im neuen Jahr zu werden. Maximilian der Erste - das macht schließlich etwas her! An seinem Geburtstag hatte es der kleine Mann recht eilig. Mama und Papa saßen am Silvesterabend gerade vorm Fernseher. Um 20.45 Uhr gingen dann bei Sabrina Schweitzer die Wehen los. „Eine Stunde später waren wir im Krankenhaus und dann ging eigentlich alles recht flott“, erzählt der frisch gebackene Vater, der „natürlich“ bei der Geburt dabei war.