Die Vorbereitungen auf den Jahreswechsel laufen auf Hochtouren. Speziell in Wien ist die Polizei in diesem Jahr in erhöhter Alarmbereitschaft. Denn kurz vor Weihnachten wurden drei Terror-Verdächtige wegen Anschlagsplänen auf den Stephansdom festgenommen. Derzeit gebe es zwar keine Hinweise auf Anschläge, es bestehe aber eine „latent erhöhte Gefährdungslage“, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).