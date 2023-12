Am Dienstag gegen 8.45 Uhr lenkte ein 57-jähriger Kraftfahrer aus der Slowakei einen Lkw auf der Tauernautobahn (A 10) in Fahrtrichtung Salzburg. Auf Höhe von Laggen, Gemeinde Krems in Kärnten, im Bezirk Spittal/Drau, verlor der Lenker vermutlich wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung die Kontrolle über das Fahrzeug, touchierte die linke Betonleitwand und kam auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand.

Erste Hilfe

Zeugen des Unfalles leisteten dem Lenker Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Notarzt des Rettungshubschraubers RK 1 wurde der Lenker von der Rettung in das LKH Villach gebracht.

Für die Unfallserhebungen war die Unterflurtrasse Trebesing in Fahrtrichtung Salzburg und der Katschbergtunnel in Fahrtrichtung Villach bis 9.30 Uhr gesperrt.