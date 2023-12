Eine Skitourengeherin ist am Freitag im Großglocknergebiet in Osttirol bei der Abfahrt vom Gipfel des „Weißen Knoten“ gestürzt. Die 44-jährige Österreicherin konnte noch selbstständig zur Glorerhütte abgefahren. Als die Schmerzen in dem beim Sturz verdrehten Knie in der Nacht auf Samstag jedoch stärker wurden, wählte sie in der Früh doch den Notruf. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus Lienz geflogen, teilte die Polizei mit.