Sonntagmittag stieg eine 30 Jahre alte Frau aus Klagenfurt mit ihrem gleichaltrigen Kletterpartner in den Eiskletterfall „Mittlerer Maralmfall“ in der Gemeinde Malta in Oberkärnten. Nachdem der Mann eine Seillänge im Vorstieg geklettert war, folgte die Frau nach. Nach einigen Metern rutschte sie mit einem Fuß weg und hielt ihr Gewicht mit den im Eis verankerten Steileisgeräten. Dabei erlitt sie eine schwere Verletzung im Schulterbereich.

Der Partner ließ die Verletzte die wenigen Meter zum Einstieg ab und verständigte die Rettungskette. Die Verletzte konnte mit Unterstützung der Bergrettung Lieser/Maltatal selbständig zu einer nahegelegenen Straße absteigen und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Krankenhaus nach Spittal gebracht.