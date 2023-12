„Gewalt am Arbeitsplatz“ war vor Kurzem das Thema einer Enquete der Arbeiterkammer Kärnten. „Die Leute sind vermehrt unter Druck. Es gibt knappe Personalressourcen und viele Krankenstände. Die Stimmung ist aufgeheizt - leider vor allem jetzt in der Vorweihnachtszeit. Oh, Du überhaupt nicht Fröhliche, kann man da nur sagen“, meint Michaela Eigner Pichler, Leiterin des Referates Beruf, Familie und Gleichstellung in der AK.