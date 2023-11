Am Dienstag gegen 17.30 Uhr fuhr ein Probeführerscheinbesitzer (18) aus dem Bezirk St. Veit/Glan mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Klagenfurt. Allerdings viel zu schnell: Laut seinen eigenen Angaben war er in einer 30er-Zone mit ca. 70 - 80 km/h unterwegs.

Dabei kollidierte er mit dem linkseinbiegenden Auto, gelenkt von einer Frau (51) aus Klagenfurt. Bei der laut Polizei spitzwinkeligen Kollision, bei der Wagen der Frau einige Meter mitgeschleift wurde, erlitten beide Lenker sowie drei weitere Fahrzeuginsassen des Probeführerscheinbesitzers Verletzungen unbestimmten Grades.

Nach medizinischer Erstversorgung wurden alle fünf Personen von der Rettung ins UKH Klagenfurt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Bei beiden Lenkern wurde ein Alkomatentest durchgeführt, der jeweils ein negatives Ergebnis erbrachte. Die schwer beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.