Vor dem Hintergrund der Gewalteskalation im Nahen Osten wurden in Österreich bereits mehrere Demonstrationen abgehalten. Am 11. November verlief laut Polizei eine Demo in Graz mit Hunderten Demonstrantinnen und Demonstranten friedlich, es kam zu keinen Zwischenfällen. Mitte Oktober hat die Polizei eine Palästinenserdemo auf dem Wiener Stephansplatz abgesagt. Am selben Abend gedachte die Staatsspitze am Ballhausplatz der Opfer des Hamas-Terrors. Man hatte befürchtet, dass sich „der Konflikt auf die Straßen von Wien verlagert“. Angemeldet wurde diese Demo von der Plattform „Palästina Solidarität Österreich“.