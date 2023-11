Die Versammlung begann um 17 Uhr am Grazer Hauptbahnhof und hunderte Menschen gingen daraufhin über die Annenstraße, den Südtirolerplatz, die Murgasse, die Sporgasse und brachten die Demo schließlich am Karmeliterplatz zu Ende. Die Polizei Steiermark hatte zuvor auf X (Twitter) vor kurzfristigen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt gewarnt und vermeldete am Ende der Veranstaltung, dass es zu keinen Vorfällen kam.