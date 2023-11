Der neue Kärntner Militärkommandant Philipp Eder, der mit 1. September Walter Gitschthaler nachfolgte, lud am Donnerstag zum traditionellen Jahresempfang in die Goess-Kaserne (vormals Windisch-Kaserne) in Klagenfurt. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben folgten der Einladung. „Wir sind der erste Ansprechpartner, wenn es um die Sicherheit des Bundeslandes geht und führend bei Assistenz- und Katastropheneinsätzen. Darüber hinaus bereiten wir uns auch auf Führungsaufgaben in der Landesverteidigung vor“, betonte Eder. Die Vertreter der Landesregierung unterstrichen die gute Zusammenarbeit und den Stellenwert des Bundesheers in der Bevölkerung hervor und bedankten sich für den Einsatz der Soldatinnen und Soldaten.