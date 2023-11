Am Dienstag, dem 14. November, findet in Klagenfurt die 7. Cyber-Security-Night statt. Thema im heurigen Jahr: „Folgen Sie uns ins Darknet, Ihre Daten sind schon da!“

Die Veranstaltung wird von der Wirtschaftskammer Kärnten in Kooperation mit dem Land Kärnten, dem Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) und der Exekutive organisiert. Dabei gibt es Expertenvorträge mit konkreten Tipps, wie man mit Cyberkriminalität umgeht und wie man sich bestmöglich davor schützt. „Denn der Schritt von der virtuellen Bedrohung zur realen Gefahr ist nur kurz und die Tricks der Kriminellen werden immer gefinkelter, nicht zuletzt unter Zuhilfenahme künstlicher Intelligenz“, erklärt die Polizei.

Cybercrime Experten

Seitens der Polizei wird an der Eröffnung Landespolizeidirektor-Stellvertreter Generalmajor Wolfgang Rauchegger teilnehmen. Direkt im Anschluss hält Chefinspektor Christian Baumgartner, Assistenzbereichsleiter im Landeskriminalamt und ausgewiesener Experte für diese Thematik, einen spannenden Vortrag über Cyber-Kompetenz und Beweismittelsicherung in diesem Bereich. „Konkret werde ich in meinem Vortrag erklären, was für Unternehmen entscheidend ist, um die Exekutive im Fall der Fälle bei ihren Ermittlungen bestmöglich unterstützen zu können“, so Baumgartner.

Nach weiteren Expertenvorträgen geht es in einer abschließenden Diskussionsrunde unter anderem um die 2023 in Kraft getretene NIS2-Richtlinie. Diese modernisiert einen bereits bestehenden Rechtsrahmen, um in der Europäischen Union mit der zunehmenden Digitalisierung und einer sich entwickelnden Bedrohungslandschaft für Cybersicherheit Schritt zu halten.

Die Veranstaltung kann kostenfrei besucht werden, um Anmeldung unter https://wko.info/ktncybernight2023 wird gebeten. Weitere Information gibt es auf www.ubit-kaernten.at