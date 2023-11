„Eine Stunde pro Tag sitzen Pflegekräfte vor dem Computer, um ihren aufwendigen Dokumentationspflichten zu jedem Heimbewohner nachzukommen. Das wird in Kärnten bald der Vergangenheit angehören“, erklärte Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz. In der Regierungssitzung am Dienstag wird die Etablierung einer Sprachdokumentationsapp in Pflegeheimen beschlossen. Diese auf künstlicher Intelligenz basierende Sprachdokumentation bringt laut Prettner Zeitersparnis und damit eine spürbare Entlastung für das Pflegepersonal. „Voize“ ist eine App, mit der Pflegekräfte ihre Dokumentation einfach am Smartphone einsprechen können - das spart jede Menge Zeit, die nun für die Bewohnenden bleibt. Eine künstliche Intelligenz versteht, was Pflegekräfte dokumentieren wollen, und überträgt das per Schnittstelle in das bestehende Dokumentationssystem, so das Land.