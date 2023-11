Die Polizei in Villach fahndet nach mehreren Tätern, die am Wochenende bei Raufereien in Lokalen mehrere Männer verletzt haben: Am Sonntag gegen 3.50 Uhr kam es in einem Villacher Lokal zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei in Villach wohnhaften Männern, 36 und 31 Jahre alt, und derzeit unbekannten Tätern. Diese verletzten die zwei Opfer mit Faustschlägen und mit einer Glasflasche unbestimmten Grades im Bereich der Köpfe, und flüchteten dann mit einem roten Pkw in unbekannte Richtung.

Ins LKH eingeliefert

Eine Stunde später kam es in einem anderen Lokal in Villach zu einer weiteren Auseinandersetzung mit einer daraus resultierenden Körperverletzung, wobei ein 23-jähriger Villacher mehreren Unbekannten unbestimmten Grades verletzt wurde. Er wird im LKH Villach behandelt. „Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Vorfällen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, betont die Polizei. Die Inspektion Hauptplatz ersucht unter der Telefonnummer 050133 2292 um zweckdienliche Hinweise etwaiger Zeugen.