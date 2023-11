Klaus Pertl, langjähriger Redakteur des ORF Kärnten, ist am Samstag mit 68 Jahren bei einem Unfall verstorben. Das berichtet der ORF Kärnten auf seiner Homepage. Bis 2020 hat Pertl im ORF gearbeitet, bekannt wurde er vollem durch sind seine Rubrik „Neues von Gestern“ oder die „Radio Kärnten Nostalgie“. In seiner Pension kümmerte er sich dann um sein liebstes Hobby, dem Kinomuseum in Klagenfurt. Dort, beim Museum, sei Pertl am Samstag mit Einwinterungsarbeiten beschäftigt gewesen, als er vom Dach stürzte und dabei tödliche Verletzungen erlitt, heißt es.

Laufbahn

Pertl habe sich in seinen rund 40 Jahren beim ORF intensiv mit Film und Fernsehen beschäftigt, er habe die Entwicklung der regionalen Informationssendung „Kärnten Heute“ begleitet und er habe selbst unzählige Sendungsbeiträge gestaltet. Die Kino-Leidenschaft des verheirateten Vaters zweier erwachsener Kinder hat bereits in frühen Kindertagen begonnen, wie er der Kleinen Zeitung einst erzählte. Der Weg zum Kino-Experten führte ihn dabei von den „Winnetou“-Filmen bis zum deutschen Autorenfilm. „Sein“ Kinomuseum hat Pertl mit großer Begeisterung geleitet.