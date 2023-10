In Villach soll erneut ein Wolf von einem Auto erfasst und getötet worden sein. Das berichtet der ORF am Freitagabend. Der Vorfall soll sich Donnerstagfrüh auf der B 100 ereignet haben. Das soll der Wolfsbeauftragte des Landes auch bereits bestätigt haben. Der Kadaver wurde untersucht und geröntgt. Auch DNA-Proben wurden genommen. Es soll sich erneut um einen jungen Wolf handeln.

Erst am Montag in dieser Woche wurde ein Wolf in Villach in einen Unfall verwickelt. Das Tier verendete, es wies massive Verletzungen am Kopf und an den Hinterläufen auf. Der Pkw-Lenker flüchtete. Der Wolfsbeauftragte gehe davon aus, dass beide getöteten Tiere vom selben Wurf abstammen.