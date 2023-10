Wie die Polizei mitteilte, hat sich am Donnerstag ein Arbeitsunfall in einem holzverarbeitenden Betrieb in der Gemeinde St. Georgen am Längsee, Bezirk St. Veit/Glan, ereignet. Ein 54-jähriger bosnischer Sägearbeiter wollte dort bei einer Sortierstraße ein verklemmtes Brett lösen. Dazu musste er auf einen Posten in circa drei Metern Höhe steigen. Dann passierte das Unglück. Der Mann rutschte aus und stürzte auf einen darunter befindlichen Schrank. Der Arbeiter zog sich Verletzungen unbestimmten Grades im Brustbereich zu und wurde mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus (UKH) Klagenfurt eingeliefert.

Auch in St. Kanzian am Klopeiner See ereignete sich am Donnerstag ein Arbeitsunfall. Dort war ein 50-jähriger Arbeiter am Nachmittag auf einer Baustelle mit Montagearbeiten eines circa 400 Kilogramm schweren Betonträgers beschäftigt. „Plötzlich lösten sich aus bisher noch unbekannter Ursache die Halteösen des Trägers und dieser fiel auf den Mann“, so die Polizei. Der 50-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Arm, Oberschenkel und Fuß zu. Er wurde mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.