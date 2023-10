Am Sonntag gegen 22 Uhr wurde über Notruf ein Fahrzeugbrand auf einem Schotterparkplatz in Feldkirchen gemeldet, gegen 23.50 Uhr dann der Versuch eines Einbruchsdiebstahls in ein Wohnhaus in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See im Bezirk Völkermarkt. Wie sich bei den Ermittlungen der Polizei herausstellen sollte, hingen beide Fälle zusammen und könnten einem Kriminalfilm entstammen.

Bei der eingeleiteten Fahndung wurde von der Polizei ein Auto angehalten und drei Insassen wurden kontrolliert. Neben verbotenen Waffen fanden die Beamten in dem Pkw auch Einbruchswerkzeug. Die drei Insassen - 17, 18 und 19 Jahre alt und alle aus dem Bezirk Wolfsberg - wurden wegen Verdachts des Einbruchsdiebstahls festgenommen.

Zeitgleich wurde bekannt, dass eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt bei einer Bushaltestelle in der Gemeinde St. Kanzian gemeinsam mit einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Wolfsberg von zwei Maskierten überfallen worden war. Die Ermittlungen des Bezirkspolizeikommandos Völkermarkt und des Landeskriminalamts im Zusammenwirken mit der Polizei in den Bezirken Völkermarkt, Wolfsberg und Feldkirchen, einer Diensthundestreife sowie der Spurensicherung ergaben schließlich folgenden Tathergang: Einbruch in Werkstatt

Die drei festgenommenen Jugendlichen und der 19-Jährige, das vermeintliche Opfer des Überfalls, arbeiten zusammen. Gemeinsam brachen sie in eine Kfz-Werkstatt in Feldkirchen ein, wo sie illegale Suchtmittel vermuteten. Beim Einbruch fanden sie zwar keine Drogen, stahlen jedoch verschiedene Werkzeuge und Inventar. Außerdem entwendeten sie einen in der Garage abgestellten Pkw. Um ihre Spuren zu verwischen, zündeten sie später das gestohlene Fahrzeug auf einem Schotterparkplatz an. Danach flüchteten sie weiter und fuhren nach St. Kanzian am Klopeiner See.

Maskierter Drogenraub

Der vermeintlich überfallene 19-Jährige verabredete sich mit der 21-Jährigen aus dem Bezirk Völkermarkt, um von ihr Cannabiskraut zu kaufen. Seine zwei Komplizen sollten sie dann an der Bushaltestelle überfallen. Beim Treffpunkt ließ sich der 19-Jährige die Ware zeigen und unmittelbar danach überfielen zwei der drei von der Polizei später aufgegriffenen Fahrzeuginsassen (17 und 19) die 21-Jährige. Sie wehrte sich heftig und schrie um Hilfe. Die junge Frau wurde zu Boden gestoßen, die maskierten Täter entrissen ihr das Cannabiskraut. Außerdem wurde ihr von den beiden Räubern der Mund zugehalten, sie bekam keine Luft, stand eigenen Angaben zufolge „Todesängste“ durch und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Der 19-Jährige wurde ebenfalls zum Schein attackiert, aber nicht verletzt. Danach flüchteten die maskierten Räuber mit dem Cannabiskraut und dem Handy des Opfers, versteckten sich in der Nähe und flüchteten nach wenigen Minuten mit dem später von der Polizei kontrollierten Pkw.

Einbruch in Wohnhaus

Der dritte im Pkw festgenommene 18-Jährige brach zeitgleich zum Überfall an der Bushaltestelle in ein Wohnhaus in St. Kanzian ein. Dort schlug er ein Fenster ein, wurde aber vom Hausbewohner überrascht. Der 18-Jährige flüchte zu Fuß und wurde von den beiden anderen mit dem Pkw abgeholt.

In Justizanstalt

Alle vier Beschuldigten sind zum Großteil geständig. Sie wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Im Verlauf der Amtshandlung wurde Cannabiskraut, Einbruchswerkzeug, Diebesgut und verbotene Waffen sichergestellt. Ermittlungen wegen weiterer Eigentumsdelikte sind noch im Laufen.