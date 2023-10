„Morgen gibt’s eine Überraschung“ – mit dieser Ankündigung ließ Schlagerstar Melissa Naschenweng am Mittwoch aufhorchen. Am Donnerstag lüftete die Kärntnerin nun das Geheimnis – und die Fans sind entzückt. Der Schlagerstar geht im kommenden Jahr wieder auf Tournee. Los geht die „Bergbauernbuam-Tour“ im Herbst 2024. „I gfrei mi riesig“, so Naschenweng auf ihrem Instagram-Account. Zum ersten Mal tourt sie mit der Show auch durch Deutschland. Die Kärntnerin wird unter anderem in Frankfurt, Karlsruhe oder München auf der Bühne stehen. Natürlich gibt es aber auch einige Termine in Österreich, darunter sind Graz und Linz. Der Kartenverkauf startete am Donnerstag.

Erst in diesem Jahr war die 33-Jährige das erste Mal auf Solotournee. Auftakt war im Frühjahr in Graz. Für die neue Tournee im kommenden Jahr verspricht Naschenweng „Party, Stimmung ... und viel G‘fühl“. Und wahrscheinlich ist dann auch bereits der eine oder andere neue Hit der Kärntnerin mit dabei. Denn erst vor wenigen Wochen postete sie: „Das mit Abstand intensivste Jahr liegt bald hinter mir. Mit Ende des Jahres werde ich mich ins Studio zurückziehen und daheim wieder neue Ideen für Songs sammeln.“