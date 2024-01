Mit einem prunkvollen Empfang und einer Prozession durch die Stadt haben die zehntägigen Hochzeitsfeierlichkeiten für Prinz Abdul Mateen im kleinen und extrem reichen Sultanat Brunei am Sonntag ihren Höhepunkt erreicht. Zu dem Empfang in der gigantischen Residenz von Sultan Hassanal Bolkiah waren rund 5.000 Gäste geladen, darunter Vertreter der Königsfamilien von Jordanien, Saudi-Arabien, Bahrain und Bhutan.

Auch der malaysische Regierungschef Anwar Ibrahim sowie die Präsidenten Indonesiens und der Philippinen, Joko Widodo und Ferdinand Marcos Jr., nahmen teil. Anschließend zeigten sich der Prinz und seine frischgebackene Ehefrau in einem offenen Rolls-Royce dem Volk von Brunei. Tausende Menschen säumten bereits Stunden vor dem Auftritt des 32-jährigen Prinzen und seiner drei Jahre jüngeren Frau die Straßen der Hauptstadt Bandar Seri Begawan. Zur Feier des Tages wurde kostenlos Eis an sie verteilt.

Prinz Abdul Mateen ist das zehnte Kind und der vierte Sohn des 77-jährigen Sultans, dem dienstältesten Monarchen der Welt. Der 32-Jährige steht zwar weit unten in der Thronfolge, hat sich aber unter anderem mit seiner Präsenz in den Online-Netzwerken zu einem der profiliertesten Mitglieder der Herrscherfamilie entwickelt. Der Absolvent der renommierten britischen Militärakademie Sandhurst spielt in der Diplomatie des Landes eine zunehmend größere Rolle. Unter anderem begleitete er seinen Vater bei der Trauerfeier für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. und der Krönung ihres Nachfolgers Charles III.

Seine Frau Yang Mulia Anisha Rosnah ist Enkelin eines wichtigen Beraters des Sultans. Berichten zufolge besitzt die 29-Jährige eine eigene Modemarke und ist an einem Tourismusunternehmen beteiligt.

Bis zu seiner Heirat galt der begeisterte Polo-Spieler Abdul Mateen als einer der begehrtesten Junggesellen Asiens. Damit ist jetzt offiziell Schluss. Neben glanzvollen Hochzeitsgewändern - es gab gleich mehrere Zeremonien und die Braut präsentierte sich in drei unterschiedlichen Kleidern - sorgte das Brautpaar für viele verliebte Blicke. In den sozialen Medien sind sich Beobachter sicher, Prinz Abdul Mateen soll seiner Braut ganz in weiß zugeflüstert haben: „Ich liebe dein Kleid.“