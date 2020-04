Facebook

Das Wahrzeichens von Athen: die Akropolis © APA/EPA

Dies teilte am Donnerstag die griechische Kulturministerin Lina Mendoni mit. "Die zwei Stockwerke müssen abgerissen werden", sagte die Ministerin im Nachrichtensender Skai.

Dies habe der Zentrale Archäologische Rat beschlossen, teilte sie weiter mit. Die Sicht auf die Akropolis sei wichtiger als alles Andere.

Das Tauziehen rund um dieses Hotel dauert seit fast acht Jahren an. Nach einer ersten Baugenehmigung unterzeichneten Tausende Athener einen Protest an die Regierung. Das Hotel mit einer Höhe von mehr als 31 Metern verstelle die Sicht auf das, was die Griechen als Heiligtum (die Akropolis von Athen) verstehen, hieß es darin. "Es wird wohl ein langes neues juristisches Tauziehen geben", sagte der Athener Rechtsanwalt Michalis Orfanos.