So soll der Saurier ausgesehen haben © APA/AFP/The University of Calgar

Die Familie von Tyrannosaurus rex bekommt Zuwachs: Thanatotheristes degrootorum lebte vor 80 Millionen Jahren. Kanadische Forscher haben die neue Dinosaurier-Spezies nun vorgestellt: „Reaper of Death“. Übersetzt heißt das: Sensenmann. Der lateinische Name der Spezies lautet Thanatotheristes degrootorum, abgeleitet vom griechischen Todesgott Thanatos

Die Spezies ist quasi der Ur-Ur-Ur-Opa des Tyrannosaurus rex, sie bilden gemeinsam eine Gattung. Diese Jäger mit ihren kräftigen Beinen und den kurzen Armen standen an der Spitze der Nahrungskette. Es gibt im Vergleich zu den pflanzenfressenden Dinosauriern nicht sehr viele verschiedene Arten. Schon seit 50 Jahren wurde keine neue Tyrannosaurus-Art mehr entdeckt.

Foto © APA/AFP/The University of Calgar

Entdeckt wurde das Fossil des Thanatotheristes am Ostufer des Bow River im kanadischen Alberta in abgebrochenem Gestein einer elf Meter hohen Klippe, eine halbe Meile flussaufwärts von der Mündung in den Oldman River. Die Amateurpaläologen John und Sandra de Groot fanden hier die Überreste eines Theropodenschädels.

Der Thanatotheristes war ausgewachsen etwa acht Meter groß und lebte vor knapp 80 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika. Tyrannosaurus rex lebte erst 13 Millionen Jahre später.