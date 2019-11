Facebook

Im Unterpustertal ist eine Starkstromleitung von Bäumen gekappt worden © Facebook/Feuerwehren in Südtirol

Auch in Südtirol haben Schnee- und Regenmassen in den vergangenen zu zahlreichen Problemen geführt. Bis zu 2.000 Feuerwehrleute und Helfer waren an rund 500 Einsätzen beteiligt. Vor allem in den Wäldern brachen zahlreiche Bäume unter der nassen Schneelast zusammen.

Die Behörden warnten davor, sich in und in der Nähe von Wäldern aufzuhalten. Vor allem die Situation entlang von Starkstrom-Freileitungen wurde als lebensgefährlich eingestuft. Andreas Auer hat in Bruneck gefilmt, was passieren kann, wenn Bäume auf eine Starkstromleitung fallen. Das Video davon macht derzeit die Runde durch die sozialen Netzwerke.

Starkstrom Eigentlich handelt es sich beim Starkstrom um die umgangssprachliche Bezeichnung für den Dreiphasenwechselstrom. Er unterscheidet sich durch eine höhere Spannung von dem Strom, der aus einer gewöhnlichen Steckdose kommt. Die Bezeichnung Stromstärke ist nicht ganz korrekt, bei Starkstrom geht es viel mehr um die Spannung. Diese beträgt 400 Volt, wohingegen eine normale Steckdose nur 230 Volt liefert. Möglich ist dies durch einen ganz bestimmten Aufbau des Kreislaufs. Mehr Infos lesen Sie hier!