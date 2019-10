Der aus Südosteuropa eingereiste Mann sei mindestens 26 Stunden ohne ausreichende Ruhezeit unterwegs gewesen, teilten die Ermittler am Montag in Koblenz mit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild ©

Während einer Polizeikontrolle ist der Fahrer eines technisch völlig maroden Minibusses, den die Polizei am Sonntag auf der Autobahn 3 in Rheinland-Pfalz kontrollierte, eingeschlafen. Für die Polizei war dies nicht verwunderlich: Der aus Südosteuropa eingereiste Mann sei mindestens 26 Stunden ohne ausreichende Ruhezeit unterwegs gewesen, teilten die Ermittler am Montag in Koblenz mit.

Gegen den mit fünf Insassen und diversen Stückgütern eingereisten Fahrer und auch den Fahrzeughalter wurden Verfahren eingeleitet, das 20 Jahre alte Fahrzeug wurde stillgelegt. Die Liste der Mängel am Auto war lang: Der Sicherheitsgurt des Fahrers war demnach ohne Funktion, an einer Kopfstütze fehlte die Polsterung, so dass ihr Metallträger frei lag. Teile der Brems- und Auspuffanlage waren abgebaut, die Achsbefestigungen ausgeschlagen oder durchgerostet, der Fahrzeugrahmen ebenfalls an verschiedenen Stellen durchgerostet. Außerdem waren Motor und Getriebe undicht.